Giappone, Kyoto stringe sull’overtourism e aumenta la tassa di soggiorno

Kyoto stringe sull’overtourism. La storica città giapponese ha annunciato l’aumento, a partire dal 2026, della tassa di soggiorno.

L’imposta, si apprende da Repubblica.it, oscillerà tra i 6 e i 60 euro a notte, a seconda della tipologia di sistemazione.

Non si tratta della prima iniziativa presa dalla città imperiale per contenere i flussi turistici, che dopo la pandemia hanno registrato un’impennata senza precedenti. Tra la fine del 2023 e il 2024 la destinazione ha messo a punto una serie di azioni, tra cui la distribuzione ai turisti di brochure informative per segnalare i luoghi più congestionati e la limitazione degli accessi nel quartiere delle geishe.