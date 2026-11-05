Gli Emirati continuano a credere nel turismo: “Abbiamo costruito un’industria resiliente”

Nonostante l’attuale instabilità geopolitica, gli Emirati continuano a credere nella ripresa, forti di un modello turistico solido. Intervenendo al Wtm Ministers’ Summit, il ministro del turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri, ha spiegato che “gli sforzi nazionali, nell’ambito della ‘Strategia per il Turismo 2031’, continuano a favorire lo sviluppo di iniziative mirate che sfruttino l’innovazione e l’intelligenza artificiale, promuovano la trasformazione digitale e la governance dei dati turistici, e potenzino le capacità umane e lo sviluppo dei talenti”, ha spiegato, ribadendo la centralità dell’industria turistica per l’area.

“Alla luce degli attuali scenari - ha continuato il ministro - gli Emirati considerano il turismo una componente integrante di un più ampio modello di diversificazione economica, strettamente interconnesso con settori vitali quali l’aviazione, l’economia, la tecnologia, la cultura e l’economia creativa”.

E sebbene attualmente la regione stia scontando un rallentamento dei flussi, a causa delle tensioni che coinvolgono Medio Oriente e Paesi del Golfo, l’industria si conferma solida, grazie alle strategie portate avanti negli ultimi anni. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato una prospettiva lungimirante per lo sviluppo del settore turistico, fondata su resilienza, innovazione e diversificazione. Tale approccio rafforza la capacità del settore di affrontare i cambiamenti a livello regionale e globale, sostenendone al contempo la crescita e la competitività nel lungo periodo”, ha rimarcato il ministro. A. N.