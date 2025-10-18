Gli europei amano Barbados e l’isola punta sul segmento ville

Continua a espandersi il totale degli arrivi a Barbados: il mercato europeo cresce del +15% da gennaio a settembre yoy e del 38% in totale sul 2024. Tracy Jones, direttrice Barbados Tourism Marketing, aggiunge: “Anche l’ospitalità vede diverse nuove aperture, tra cui il boutique Hotel Indigo Bridgetown e lo sviluppo di 4 strutture lusso entro la fine del 2026. Il segmento ville continua a crescere nell’entroterra, ideale per golf, paddle e tennis”. Aggiunge: “Il mercato italiano rappresenta il 5% del totale. Oltre agli sposi in viaggio di nozze, l’isola offre proposte per famiglie, attività balneari, tour culturali ed esperienze diversificate per i repeaters. Si presta bene come meta da estensione di viaggi negli Usa e America latina o come meta secca per soggiorni di 7 notti”.