Gnv apre la terza linea verso l’Algeria: al via dall’8 agosto la Civitavecchia-Annaba

Terza linea sull’Algeria per Gnv. La compagnia di traghetti del Gruppo Msc ha annunciato l’apertura di un ulteriore collegamento diretto tra l’Italia e il porto di Annaba, che si affianca alle rotte già attive da Sète (Francia) verso Algeri e Bejaia.

La nuova linea Civitavecchia-Annaba sarà attiva per tutta l’estate dal prossimo sabato 8 agosto, con due rotazioni settimanali - il martedì e il sabato - operate dalla nave Cristal.

A bordo, i passeggeri troveranno servizi pensati su misura per le esigenze del mercato nordafricano: cucina halal, una sala dedicata alla preghiera e aree pensate per le famiglie in viaggio.

Grazie alla sua posizione geografica strategica, la nuova rotta è in grado di servire non solo il mercato algerino, ma anche una più ampia area del Maghreb orientale attraverso i collegamenti via terra.

“Con l’apertura della linea Civitavecchia-Annaba - spiega l’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani - diamo continuità al percorso di crescita avviato in Algeria lo scorso anno, un mercato che si è confermato in linea con le nostre aspettative in termini di traffico passeggeri e merci. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno con un nuovo collegamento diretto perché crediamo nel potenziale di lungo periodo di questo Paese, e continueremo a investire in flotta, frequenze e servizi dedicati per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze del mercato nordafricano.”