Gran Canaria ospiterà l’evento b2b Cyclesummit Sport nel 2027

Dal 6 al 9 marzo 2027 Gran Canaria ospiterà la seconda edizione di CycleSummit Sport, l'appuntamento internazionale b2B dedicato ai professionisti del turismo ciclistico sportivo, con particolare attenzione al ciclismo su strada, mountain bike e gravel.

L'evento porterà sull'isola tour operator internazionali, operatori incoming e professionisti specializzati nell'organizzazione e commercializzazione di viaggi in bicicletta.

Nato nel 2009, CycleSummit combina workshop b2b, incontri individuali programmati, networking e attività sul territorio. Un modello che consente agli operatori di sviluppare nuove collaborazioni commerciali e, contemporaneamente, conoscere direttamente le caratteristiche e l'offerta turistica delle destinazioni ospitanti.

La crescente specializzazione del mercato ha portato nel 2026 alla nascita di CycleSummit Sport, un appuntamento dedicato al ciclismo sportivo, che ha debuttato dal 7 al 10 marzo a Oudenaarde, nelle Fiandre belghe.

Come funziona l’evento

Il format prevede incontri professionali tra tour operator, momenti di confronto sulle tendenze del settore e attività in bicicletta che consentiranno ai partecipanti di sperimentare direttamente alcuni dei percorsi e dei servizi offerti dalla destinazione.

La manifestazione contribuirà inoltre a rafforzare le relazioni con i principali mercati europei del turismo ciclistico e ad aprire nuove opportunità verso mercati di lungo raggio, in particolare quello nordamericano, attraverso operatori specializzati che già commercializzano viaggi sportivi in Europa.

Il turismo ciclistico nella destinazione

Gran Canaria rappresenta da tempo una destinazione apprezzata dai ciclisti europei, professionisti e amatori, soprattutto durante i mesi invernali, grazie a condizioni climatiche e alla varietà di percorsi.

Dalle strade costiere alle salite che attraversano l'entroterra montuoso, Gran Canaria offre itinerari adatti a differenti livelli di preparazione, con percorsi tecnici, tornanti, panorami spettacolari e dislivelli impegnativi. Luoghi come il Pico de las Nieves, raggiungibile attraverso diverse salite, sono ormai conosciuti dagli appassionati di ciclismo su strada.

Accanto al ciclismo su strada, l'isola propone numerose possibilità per mountain bike e gravel, attraverso paesaggi che spaziano dalle zone aride del sud alle pinete e alle aree montuose dell'interno.

A completare l'offerta, una rete di strutture ricettive attente alle esigenze dei ciclisti, servizi di noleggio, guide specializzate e operatori locali, oltre a un calendario di appuntamenti sportivi che comprende Gran Canaria Bike Week, EPIC Gran Canaria, 360º The Challenge, Challenge Mogán Gran Canaria e Transgrancanaria Bike.