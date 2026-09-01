Grandi manovre sui binari d’Europa, con l’Italia sempre più protagonista. Si comincia dalla Gran Bretagna dove, dopo 30 anni, si avvia al capolinea il monopolio dell’Eurostar sotto il canale della Manica. La nostra Ferrovie dello Stato e la britannica Virgin Trains, infatti, stanno scaldando i motori per sfidare i francesi di Sncf.

Fs, attraverso la controllata Trenitalia France, punta a portare i Frecciarossa sotto la Manica per il 2029. A tale scopo ha annunciato un investimento di 2 miliardi di euro per rafforzare la flotta con 19 nuovi treni e ha inoltre siglato una partnership strategica con il fondo Certares per supportare la distribuzione commerciale sia in Francia che nel Regno Unito.

“Siamo presenti in Europa e miriamo a consolidare ancora di più questa presenza”, ha dichiarato il neo a.d. Giuseppe Strisciuglio. Ferrovie batterebbe così sul tempo Virgin Group, che prevede di operare fino a 20 collegamenti giornalieri di andata e ritorno tra Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam dal 2030.

Le mosse dei competitor

Nel frattempo, Eurostar non è rimasta certamente a guardare e ha annunciato un piano di investimenti da 2 miliardi di euro per una flotta di treni di nuova generazione a due piani. I primi 30, con un’opzione per ulteriori 20, entreranno in servizio nel maggio 2031 e saranno chiamati Eurostar Celestia.

Ma la sfida sulla Manica è solo uno dei fronti della nuova offensiva dell’alta velocità europea. L’altro operatore italiano, Italo, si appresta infatti a sbarcare in Germania per sfidare il dominio di Deutsche Bahn ed ha appena firmato con Siemens un contratto per 26 nuovi treni, con un’opzione per altri 14, per un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro. Il debutto è previsto nel 2028 e saranno servite 18 città tedesche coprendo una rete di circa 1.300 chilometri.

Roberto Saoncella