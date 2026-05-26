Gruppo Barletta, aumento di capitale: 166 milioni dai sauditi

Gruppo Barletta apre il capitale a nuovi investitori internazionali e raccoglie 166 milioni di euro per sostenere il piano di crescita. Nell’operazione entra Global Hotels Real Estate Ltd, veicolo della famiglia saudita El-Khereiji, che acquisirà circa l’8,5% del capitale, mentre Fidim della famiglia Rovati aumenta la propria partecipazione fino al 23%, rafforzando il ruolo già assunto nel 2024.
L’aumento di capitale sostiene lo sviluppo del gruppo e le future operazioni straordinarie di Arsenale, controllata attiva nel luxury travel e nell’hospitality. Dopo il closing, il valore post money del Gruppo Barletta raggiungerà 1,172 miliardi di euro.
Per Arsenale l’ingresso della famiglia El-Khereiji rappresenta un’accelerazione sul fronte internazionale grazie all’esperienza maturata da oltre vent’anni nei comparti hospitality, real estate di lusso e lifestyle. Paolo Barletta punta ora a rafforzare ulteriormente l’espansione globale del gruppo.