Guggenheim Abu Dhabi: l’11 dicembre l’apertura

E’ fissata per l’11 dicembre l’apertura del museo Guggenheim Abu Dhabi, che incrementerà in questo modo l’offerta turistico-culturale dell’Emirato. Il museo farà parte del Distretto Culturale Saadiyat, insieme al Louvre Abu Dhabi, al Museo Nazionale Zayed, al Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi e al teamLab Phenomena Abu Dhabi.

“Il Guggenheim Abu Dhabi si concentrerà sull'arte moderna e contemporanea – si legge in una nota -. Il suo programma promuoverà lo scambio tra artisti, pubblici, culture e generazioni, riflettendo allo stesso tempo gli sviluppi artistici negli Emirati Arabi Uniti e in altri mercati internazionali”.

“La collezione d'arte del museo è unicamente locale e globale, centrata nella regione ma con opere provenienti da tutti i continenti – dice Mariët Westermann, direttrice e ceo della Solomon R. Guggenheim Foundation -. Attraverso le molte storie che racconterà e inviterà, il Guggenheim Abu Dhabi sarà una fonte di meraviglia, un centro di connessione e un luogo di curiosità e gioia per le persone degli Emirati Arabi Uniti e del mondo”.