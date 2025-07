I nuovi Caraibi:parte il progetto‘Reimagine Plan’

Si chiama ‘Reimagine Plan 2025-2027’, ed è il piano triennale per rivedere il modo in cui i Caraibi affrontano il turismo. A presentarlo è stata la Caribbean Tourism Organization, nel corso della settimana dei Caraibi tenutasi a New York.

“Gli ultimi anni hanno messo alla prova la forza del nostro settore turistico come mai prima d'ora - ha affermato Dona Regis-Prosper, la Segretaria Generale del Cto -. Ma ci siamo adattati, ricostruiti e siamo andati avanti. Questa visione rinnovata riflette le nostre aspirazioni per una crescita sostenibile, una maggiore resilienza e una prosperità duratura”.

Il Piano Reimagine si basa su cinque pilastri: turismo sostenibile e rigenerativo, intelligence turistica, advocacy, competitività di mercato e sviluppo delle persone. Un sesto pilastro interno al Cto riguarda invece l'eccellenza operativa, ovvero il perfezionamento delle pratiche interne all'organizzazione.