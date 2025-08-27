I parchi Usa più ricercati, la classifica di Google

Google ha pubblicato sul suo blog ufficiale The Keyword un’alternativa variegata ai famosi parchi nazionali Usa. La classifica dei parchi statali (state parks) più in voga negli Stati Uniti nel 2025 si basa sul numero di volte che gli utenti hanno utilizzato Google Maps per ottenere indicazioni stradali verso queste destinazioni da gennaio ad agosto 2025.
I parchi statali, spesso più accessibili ed economici, offrono una varietà di paesaggi mozzafiato, esperienze come canyoning, osservazioni naturalistiche, ricerca di diamanti, oltre ad alloggi sia spartani sia di lusso.
Ai primi posti si piazzano Watkins Glen (New York) e Liberty State Park (New Jersey), con affacci indimenticabili sulla Statua della Libertà, Valley of Fire State Park (Nevada), noto per le formazioni di arenaria rossa, Silver Falls State Park (Oregon), rinomato per cascate ed escursioni. Altri parchi includono Starved Rock (Illinois), Blue Spring (Florida), Hammonasset Beach (Connecticut), Palo Duro Canyon (Texas) e Crater of Diamonds (Arkansas).