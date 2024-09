Che la Grecia sia una delle regine del turismo estivo è cosa nota, ma ciò che è emerso guardando all'estate 2024 è la domanda crescente verso le destinazioni meno battute. Le preferenze dei viaggiatori si evolvono e uno studio condotto da Mabrian in collaborazione con Mindhaus, ha reso noto come il turismo sia indubbiamente uno dei settori fondamentali per il Paese ellenico.



Le numerose connessioni aeree hanno collaborato alla vittoria della stagione estiva con Uk, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi nella Top 5 dei mercati, con un totale di 12,3 milioni di posti a sedere tra maggio e settembre 2024 (circa il 44% del totale).