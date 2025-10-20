Il Giappone crea sinergie tra agenzie e partner celebrando numeri da record

Una cena per favorire l’incontro tra agenzie e partner. JNTO ha chiamato a raccolta, all’hotel Ambasciatori di Rimini, decine di adv che hanno potuto così conoscere le proposte incoming di sedici partner, tra tour operator, adv, dmo, compagnie aeree.

“Il turismo inbound sta registrando risultati eccezionali e avendo assistito al forte calo della domanda durante la pandemia, non possiamo che essere entusiasti. Gli ottimi risultati sono dovuti all’impegno che tutto il settore ha profuso” ha dichiarato Ken Toyoda direttore dell’ufficio JNTO di Roma.

“Negli ultimi anni in Giappone si sono levate voci contro il sovraffollamento turistico. Per costruire delle contromisure efficaci invitiamo gli operatori a diffondere le giuste informazioni. Il Giappone, come l’Italia, vanta il fascino delle 4 stagioni distinte ha delle aree ancora sconosciute tutte da scoprire”.