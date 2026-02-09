Il Giappone ‘nasconde’ la fioritura dei ciliegi

Una decisione drastica contro l’overtourism. Il Giappone, in specifico la città di Fujiyoshida, che ospita il parco Arakurayama Sengen, con un'iconica pagoda con il Monte Fuji sullo sfondo, ha deciso di cancellare il tradizione Festival dei ciliegi in fiore proprio per evitare l’iperaffollamento turistico.

Il Festival si svolge nel parco, uno degli scenari più fotogenici del Paese durante la fioritura, e attira ogni anno circa 200mila visitatori, un numero in crescita che la città non riesce a sostenere.

Secondo il sindaco, il turismo esagerato ha creato un senso di crisi per la città e sconvolto la vita quotidiana. I residenti si sentono sopraffatti dalla folla di turisti, che non sempre tengono comportamenti adeguati.

Il parco dei ciliegi rimarrà comunque aperto, anche senza festival, per cui l’effetto affollamento sarà comunque presente in città.

Fujiyoshida è solo una delle città giapponesi che hanno messo in campo iniziative contro l’overtourism: fra le altre, anche Kyoto, l’antica capitale, sta cercando di limitare i flussi così come Fujikawaguchiko.