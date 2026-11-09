Il Kenya punta sul Mice: nei piani l’uso dei parchi come venue

Il Kenya scommette sul Mice. Il Paese ambisce ad aumentare i flussi business e incentive del 60% entro il 2027, attraverso una campagna di investimenti poderosa. L’annuncio è arrivato nel corso del Wtm London dal chief executive officer del Kenya Tourism Board, June Chepkemei.
La strategia del Paese, si apprende da traveldailynews.com, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture congressuali, l’ampliamento degli aeroporti e nuovi incentivi destinati agli organizzatori di eventi.
Nei piani anche il potenziamento del Bomas International Convention Complex, del Kisumu Convention Centre e del Tembo International Convention Centre.
Un’altra linea di intervento per lo sviluppo del segmento - che nel 2025 ha generato il 25% degli arrivi complessivi nel Paese - riguarda inoltre l’ipotesi di usare i parchi nazionali come venue per ospitare gli eventi aziendali.