Il Kenya si avvicina ai 2,8 milioni di arrivi internazionali

Gli arrivi internazionali in Kenya hanno raggiunto quasi 2,8 milioni, con la crescita del turismo che mostra una decisa spinta in seguito alla ripresa del settore dopo la pandemia. I dati della Government Delivery Unit, ripresi da Travel Daily News, mostrano che gli arrivi sono passati da 1.483.752 nel 2022 a 2.792.875 a giugno 2026, con un aumento dell'88%.

I ricavi del turismo sono cresciuti ancora più esponenzialmente negli ultimi quattro anni. I ricavi sono aumentati da 268 miliardi di scellini kenioti nel 2022 a 564 miliardi di scellini kenioti a giugno 2026, con un incremento del 110%.

La ripresa è stata sostenuta dai viaggi internazionali, dalla promozione della destinazione attraverso il brand Magical Kenya, dal miglioramento della connettività aerea e dai cambiamenti nelle procedure di ingresso, tra cui il sistema di Electronic Travel Authorization.

L’espansione del segmento Mice

Gli eventi business sono diventati un'altra componente importante della crescita del turismo in Kenya, grazie a investimenti che hanno migliorato le infrastrutture congressuali. Negli ultimi quattro anni, il Paese ha rafforzato la propria posizione nel settore di meeting, incentive, congressi ed eventi. I delegati Mice domestici sono aumentati da 615.373 nel 2022 a 758.278 a giugno 2026, con una crescita del 23%. I delegati internazionali sono passati da 23.105 a 38.705, con un aumento del 67,5%.