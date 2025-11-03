Il ministro Santanchè in missione al WTM London e a Riad

Il ministro del turismo Daniela Santanchè è in partenza per Londra e Riad per due missioni istituzionali finalizzate al rafforzamento della cooperazione internazionale tra l’Italia e, rispettivamente, il Regno Unito e l’Arabia Saudita, orientate a favorire nuove sinergie per attrarre investimenti e sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore.

In particolare, martedì 4 novembre, il ministro presenzierà alla WTM di Londra, dove inaugurerà il Padiglione Italia organizzato da Enit.

Dall’8 all’11 novembre, poi, il ministro sarà a Riad, per partecipare alla ventiseiesima sessione dell’Assemblea Generale di UN Tourism, intervenendo nel dibattito di alto livello sull’intelligenza artificiale. Successivamente, nella stessa città, interverrà alla tavola rotonda istituzionale ed imprenditoriale italo-saudita nell'ambito di Tourise, nuova piattaforma globale che si propone di plasmare il futuro del turismo mondiale.