Il piano del Marocco: 60mila nuovi posti per l’hospitality

Il Marocco accelera sul turismo in vista dei Mondiali Fifa 2030, che ospiterà con Spagna e Portogallo. Il piano prevede 60mila nuovi posti letto, pari a un aumento del 20% della capacità ricettiva nazionale, e investimenti superiori a ben 190 miliardi di dirham, circa 20 miliardi di dollari.

Le risorse finanzieranno aeroporti, ferrovie, strade, stadi e progetti urbani, rafforzando i collegamenti tra città ospitanti e destinazioni turistiche. Dopo i quasi 20 milioni di arrivi internazionali registrati nel 2025, il Governo punta a 26 milioni entro il 2030, con una crescita del 30% in cinque anni. La strategia punta sulla connettività aerea, con nuovi collegamenti verso Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Rabat sarà sviluppata come polo culturale, sportivo e congressuale, mentre l’offerta alberghiera sosterrà la domanda prima, durante e dopo il torneo.