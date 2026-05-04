Il Qatar rafforza i legami con il trade per rilanciarsi sui mercati internazionali

Visit Qatar rafforza il dialogo con il trade internazionale e rilancia su partnership, resilienza e continuità operativa. In una fase complessa per il turismo globale, l’ente sottolinea il ruolo strategico della collaborazione con partner e stakeholder, ribadendo la solidità della destinazione.

“Desidero ringraziarvi per essere rimasti al nostro fianco. La vostra collaborazione è stata parte integrante del nostro successo”, afferma Abdulla Al-Mawlawi, chief executive officer Visit Qatar. “Non stiamo pianificando una semplice ripresa, ma attuando un rilancio coordinato e fondato sulla piena operatività del sistema”.

Durante la crisi, il Qatar ha gestito migliaia di visitatori bloccati garantendo visti rapidi, estensioni di soggiorno, assistenza completa e un supporto attivo 24 ore su 24. “Abbiamo agito come un ecosistema integrato, mettendo al centro sicurezza e cura dell’ospite”, ha rimarcato Al-Mawlawi. Per il trade, il messaggio è chiaro: investimenti, sviluppo del prodotto e qualità restano prioritari. “Chi sceglie il Qatar investe in un contesto stabile e affidabile. Il futuro della destinazione si costruisce insieme”.