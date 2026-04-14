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Qatar Airways verso il ripristino di 30 rotte internazionali entro giugno

Qatar Airways verso il ripristino di 30 rotte internazionali entro giugno

Nonostante il perdurare delle tensioni nel Golfo, Qatar Airways guarda ai mesi estivi con fiducia, potenziando lo schedule dall’hub di Doha.

La compagnia aerea ha pubblicato il nuovo piano voli, che prevede la riapertura di altre 30 rotte tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Il piano voli

Nello specifico, riporta Travel Mole, il vettore ripristinerà da domani i collegamenti internazionali per Abidjan, Accra, Amman, Beirut, Ginevra, Ha’il, Mar Rosso, Seattle, Stoccolma e Vienna.

Dall’inizio di maggio, la compagnia aerea aggiungerà voli per Clark e Medina; mentre entro la fine di maggio, reintegrerà nel network 18 destinazioni: Abha, Ankara, Antalya, Bodrum, Brisbane, Budapest, Chengdu, Chongqing, Goa, Hangzhou, Kinshasa, Londra-Gatwick, Luanda, Malaga, Mykonos, Nizza, Sarajevo e Trabzon.

Previsto, invece, per metà giugno il ripristino dei servizi per San Francisco.

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