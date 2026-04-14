La Spagna attende un’estate da record, le previsioni

Il rincaro del 2,7% delle tariffe alberghiere, che arriveranno a costare in media 207 euro a notte, non distoglierà gli occhi dei turisti internazionali dalla Spagna che, in base alle previsioni degli operatori, dopo l’exploit di Pasqua si appresta a un’estate da record.

“Lo scenario per l’estate è simile a quello di Pasqua e supererà il record del 2025” sottolinea a Preferente Ramón Estalella, segretario generale della Confederazione Spagnola degli Hotel e delle Strutture Turistiche (CEHAT), che rivela come gli hotel del Paese abbiano già prenotazioni per il 41% dei posti letto disponibili a maggio e per il 37% a giugno.

Le previsioni migliori riguardano le Baleari e le Canarie, dove quasi la metà della capacità alberghiera è già stata prenotata per maggio e giugno, superando i dati registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, come riporta El País.

Guardando al terzo trimestre, le prenotazioni alberghiere hanno già raggiunto il 29% delle camere disponibili a luglio, il 24% ad agosto e il 22% a settembre. Anche il numero di voli programmati per quest’estate mostra un andamento positivo, con un record di 320.400 operazioni tra luglio e settembre, a più 5,4% rispetto allo scorso anno.