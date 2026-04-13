Ancora un febbraio da record per l’aviazione mondiale, ma su marzo peserà certamente il fattore guerra. A certificarlo è la Iata, che ha pubblicato i dati relativi alla domanda globale di passeggeri per il mese di febbraio 2026. La domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro paganti, è aumentata del 6,1% rispetto a febbraio 2025 mentre la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 5,6% su base annua.

Il fattore di carico si è attestato all'81,4% (+0,3 punti percentuali rispetto a febbraio 2025), il valore più alto mai registrato per il mese di febbraio. La domanda internazionale è cresciuta meno di quella interna, rispettivamente il +5,9% e il +6,3% rispetto a febbraio 2025.

“Con un aumento del 6,1% dei posti-chilometro, febbraio è stato un mese positivo, a dimostrazione che le basi per una crescita della domanda erano solide e che si prospettava un anno favorevole. Tuttavia, senza conoscere la durata e l'intensità della guerra in Medio Oriente - ha detto Willie Walsh, direttore generale della Iata -, è impossibile quantificare appieno l'impatto che avrà sulle prospettive delle compagnie aeree. La crescita della capacità prevista per marzo, ad esempio, è stata ridotta al 3,3% rispetto alle precedenti previsioni di oltre il 5%”.

Roberto Saoncella