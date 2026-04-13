Il fondatore di Msc Mediterranean Shipping Company, il comandante Gianluigi Aponte, ha trasferito la proprietà ai suoi figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove sono attualmente residenti.

“Trasferire la proprietà ai miei figli - ha dichiarato Aponte - non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone sono certo che il nostro gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare”.

Il passaggio a Diego Aponte, presidente del gruppo, e Alexa Aponte, chief financial officer, garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del Gruppo Msc con la nuova generazione alla guida. Il comandante Gianluigi Aponte manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo.