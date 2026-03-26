Qatar Airways porta a 60 le destinazioni ora collegate con Doha

Sono salite a oltre 60 le destinazioni che Qatar Airways riesce ora a collegare pur mantenendo una programmazione molto limitata per le condizioni di spazio aereo strettamente controllate.

I voli operano attualmente all'interno di un corridoio sicuro riservato designato dall'Autorità dell'Aviazione Civile del Qatar, limitando significativamente il numero di servizi giornalieri. Ogni volo richiede una pianificazione attenta e rimane soggetto alle approvazioni normative e alle condizioni dello spazio aereo in evoluzione, il che significa che gli orari possono cambiare o essere cancellati con breve preavviso.

Per quanto riguarda l’Europa i servizi sono stati ripristinati in parte su 14 destinazioni, tra cui Roma e Milano per l’Italia. Il programma ridotto dovrebbe rimanere in vigore fino al 28 marzo 2026, con i biglietti disponibili tramite il sito web della compagnia, l'app mobile e le agenzie di viaggi. La raccomandazione per chi viaggia rimane comunque quella di non recarsi in aeroporto a meno di possedere una prenotazione valida e confermata.