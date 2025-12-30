Il terminal crociere di Porto celebra una crescita eccezionale nel 2025

Nel 2025 il terminal crociere di Porto, in Portogallo, firma una delle crescite più rilevanti del panorama europeo. I passeggeri superano quota 225mila, con un balzo del +30% sull’anno precedente e un progresso strutturale rispetto ai 100mila del 2018. Un risultato che ridefinisce il ruolo del Nord del Portogallo nella geografia crocieristica. Gli scali salgono a 145, mentre 13 navi scelgono Porto per la prima volta, segnale di una fiducia crescente da parte delle compagnie. Aumenta anche la stazza media delle unità in arrivo (+9%), indice di una capacità infrastrutturale sempre più orientata al segmento premium. Il dato più emblematico riguarda però le operazioni di turnaround: i passeggeri imbarcati e sbarcati nello stesso porto passano da 2.121 nel 2024 a 24mila nel 2025, con un incremento del 1.000%. Porto diventa quindi a tutti gli effetti una base operativa strategica per intere stagioni crocieristiche.