I dati più recenti rilasciati dalla U.S. Travel Association mostrano che il turismo domestico è rimasto il fulcro del turismo negli Stati Uniti nel 2025, mentre il calo degli arrivi internazionali ha continuato a pesare sul potenziale di crescita, come riportato da traveldailynews.com. Complessivamente, il turismo ha generato un record di 3 trilioni di dollari di output economico durante l’anno, riflettendo sia la spesa diretta dei viaggiatori sia i suoi effetti più ampi sull’economia.

Il peso del turismo domestico

Secondo il rapporto ‘The Economic Impact of Travel 2025’, il turismo domestico ha rappresentato 1,2 trilioni di dollari, pari all’87% di tutta la spesa turistica negli Stati Uniti nel 2025.

Gli americani hanno effettuato 2,4 miliardi di viaggi domestici nel 2025, con un aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Il turismo leisure domestico è rimasto il principale contributore, rappresentando due terzi di tutta la spesa turistica e raggiungendo i 900 miliardi di dollari dopo una crescita del 2,2% corretta per l’inflazione. Anche i viaggi d’affari domestici sono rimasti un segmento significativo, contribuendo con 284 miliardi di dollari all’economia nel 2025.

Il nodo sui viaggiatori internazionali

Per quanto riguarda il turismo internazionale, l’associazione, come riporta sempre Travel Daily News, ha dichiarato che gli arrivi sono diminuiti del 2,3%. Secondo l’associazione, inoltre, i visitatori internazionali spendono fino a otto volte di più per viaggio rispetto ai viaggiatori domestici.

“Gli americani sono il cuore dell’economia dei viaggi, ma i viaggiatori provenienti dall’estero – che spendono fino a otto volte di più per viaggio – rappresentano la nostra più preziosa opportunità di crescita. Eppure, siamo l’unica grande destinazione al mondo a perdere visitatori. Questo è un problema che dobbiamo risolvere”, ha dichiarato Geoff Freeman, presidente e ceo della U.S. Travel Association.