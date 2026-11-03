L'inflazione non frena il desiderio di esplorare il mondo e di vivere nuove esperienze. La conferma arriva dai dati raccolti da Tourism Economics, società di ricerca di Oxford Economics. “I prezzi stanno crescendo, ma c’è comunque intenzione di spendere per le vacanze perché il viaggio rimane una priorità“, spiega dalla 36esima edizione del Wtm London Dave Goodger, managing director Tourism Economics.

Nonostante la pressione dei prezzi contragga il potere di acquisto, non si rinuncia a spendere per un’esperienza considerata di valore. “Le persone spendono di più - continua Goodger -. Risparmiano piuttosto sui trasferimenti, sulle tariffe aeree e sulle soluzioni di trasporto, ma vogliono provare esperienze di lusso. Sono pronti a spendere per esperienze di valore”.

Un approccio che richiede un cambio di mentalità per gli operatori del travel. “Questo cambiamento vuol dire che non bisogna competere sul prezzo, ma sull’esperienza proposta - rimarca Goodger -. Alle aziende suggerisco perciò: ‘vendete le vostre esperienze’, perché, se proponete la giusta offerta, le persone sono disposte a spendere per provarle”.