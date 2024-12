In Italia l’appeal del Regno Unito resiste, nonostante l’Eta

Il Regno Unito resta una destinazione di forte richiamo per gli italiani, con una crescente affinità tra i giovani. Questo quanto emerge dal settimo studio Swg, commissionato dall’Ambasciata Britannica, che fotografa il rapporto tra gli italiani e un Paese che accoglie circa 600mila connazionali.

Il Regno Unito si posiziona al quarto posto tra i Paesi percepiti più vicini dagli italiani, con un trend positivo tra i giovani, che lo collocano al terzo posto, primo tra i Paesi extra-mediterranei. Il 56% degli italiani ci è stato negli ultimi cinque anni e l’85% di questi dichiara di volerci tornare.

Il desiderio di un nuovo viaggio aumenta tra i residenti del Centro (90%) e del Sud Italia (88%) e raggiunge il picco tra i 35-44enni (94%). Complessivamente, 9 italiani su 10 confermano un interesse stabile o in crescita verso i viaggi oltremanica, con un italiano su tre che dichiara un aumento della propensione nell’ultimo anno. Tra i giovani questa percentuale arriva al 50%. Nonostante l’introduzione imminente dell’Eta, metà degli italiani non è ancora informata sul tema. I giovani si dimostrano più consapevoli, con il 76% che conosce la nuova misura. Il 33% degli italiani percepisce tuttavia l’Eta come un ostacolo, mentre per il 52% rappresenta un legittimo strumento di controllo, senza impatti significativi sul viaggio.