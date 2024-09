“Puntiamo a entrare nelle prime dieci destinazioni turistiche mondiali nei prossimi cinque anni”. Questa l’ambizione del ministro del Turismo e della cultura dell’India Gajendra Singh Shekhawat, che ha parlato in questi termini al World Leaders Forum.

L’India ha dunque in programma di rafforzare significativamente la sua posizione nel settore turistico mondiale; allo stato attuale, infatti, il Paese è al 39esimo posto tra 119 Stati in termini di popolarità tra i turisti, ma il governo è fiducioso che salirà notevolmente nei prossimi anni.

Secondo quanto riportato da eTurboNews Shekhawat ha osservato che il turismo a livello mondiale contribuisce oggi per circa il 10,4% all’economia globale, mentre in India questa cifra attualmente raggiunge solo il 7,9%.

Il ministro ha tuttavia espresso fiducia che l’India supererà la media globale, portando questa cifra al 10% e oltre. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di percorsi turistici in quelle regioni che in precedenza non erano molto popolari tra gli ospiti stranieri. Allo stato attuale, infatti, la stragrande maggioranza dei turisti visita solo 9 dei 28 Stati del subcontinente, che raccolgono il 65% di tutte le visite. Tuttavia, negli ultimi anni, l’interesse per le regioni meno conosciute dell’India ha iniziato a crescere; una tendenza molto positiva per l’ulteriore sviluppo del settore, fa notare il ministro.