Il mercato italiano continua a dimostrare il suo apprezzamento per la Polonia. I dati del primo trimestre 2024, rivelati dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, indicano infatti un totale di 118mila arrivi da gennaio a marzo 2024 e, come spiega la direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo Barbara Minczewa, “mostrano una performance dall’Italia in costante affermazione, come già avvenuto nel 2023 che ha superato, per numero di arrivi, il 2018, anno record con 601mila italiani”.

La spesa media dei turisti italiani in viaggio in Polonia, registrata tra gennaio e marzo 2024, si aggira attorno agli 84 milioni di euro, mentre il numero dei pernottamenti è di 1.094.000 totali: dati che sottolineano la bontà della strada intrapresa dall’ente nel mostrare una Polonia meno mainstream, ma sempre più gradita dagli italiani, favorita anche dal numero crescente di collegamenti aerei diretti.

L’ente a TTG Travel Experience

Tra le iniziative future dell’ente i workshop b2b in alcuni dei principali aeroporti italiani, i workshop dedicati al comparto Mice (il 2 ottobre la Polonia sarà presente al Buy Mice di Milano), il consueto appuntamento di Rimini con il TTG Travel Experience e il workshop Buy Poland dal 15 al 20 ottobre prossimi, dedicato ai tour operator italiani, “ma anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali professionisti del settore attivi sulla nostra destinazione - conclude la direttrice Barbara Minczewa -, con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte facilmente”.