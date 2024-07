Wizz Air rafforza l’impegno su Roma: quattro nuovi voli

Lisbona, Poznan in Polonia, Bacau in Romania e Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina. Queste le che, a partire da ottobre, Wizz Air collegherà a Roma Fiumicino. Il nuovo volo su Lisbona sarà operato a partire dal 28 ottobre ogni giorno, mentre Poznan sarà servita tre volte a settimana a partire dallo stesso giorno. La rotta Roma - Bacau prenderà il via il 29 ottobre e sarà operata quattro volte a settimana, mentre i voli tra Roma e Sarajevo saranno operati tre volte a settimana a partire dal 29 ottobre.

“A oggi -sottolinea József Váradi, ceo di Wizz Air - abbiamo 24 aeromobili in 5 basi in Italia e serviamo oltre 200 rotte verso più di 90 destinazioni in 38 Paesi, da 25 aeroporti italiani. Continua il nostro impegno verso Roma, la più grande base Wizz in Italia, e presto apriremo il nostro nuovo centro di addestramento a Fiumicino”.

In totale Wizz Air collega ora Roma con oltre 70 destinazioni in Europa e oltre. Insieme alle sei nuove rotte recentemente annunciate da Milano, Wizz Air porta a 10 i nuovi servizi a tariffe basse in Italia questo autunno, offrendo un milione di posti aggiuntivi di andata e ritorno all’anno per i passeggeri italiani. I voli sono già in vendita.

Il vettore ha inoltre annunciato la sponsorizzazione ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon, che si terrà per la prima volta a Roma il 20 ottobre 2024.