Italiani in Thailandia, Botticelli: “Un turismo di qualità”

Come è cambiato l’approccio degli italiani nei confronti della Thailandia? Il turismo verso il Paese sembra imboccare gradualmente una nuova direzione come sottolinea Sandro Botticelli, marketing manager di TAT Roma, dal Travel Mart Plus (TTM+) 2024 in corso a Khao Lak, a qualche decina di chilometri da Phuket.

“La domanda - spiega - è cambiata, principalmente per via del rincaro delle tariffe aeree. Oggi siamo ancora a circa il 45% del prezzo medio più alto del 2019. Ciò ha comportato un incremento della clientela altospendente”.

Botticelli sottolinea come la Thailandia - seconda meta internazionale preferita dagli italiani dopo gli Stati Uniti - sia sempre stata una destinazione famosa per il suo rapporto qualità-prezzo. “Ora però - sostiene Botticelli - il costo finale del viaggio è cresciuto, il che ha comportato anche un innalzamento del livello del turismo. Il viaggiatore italiano si sta rivelando più esigente anche per quanto riguarda gli hotel e inizia a considerare anche un 4 e 5 stelle. I t.o. italiani sono qui anche per incontrare nuovi albergatori e valutare altri prodotti in linea con le nuove richieste”.