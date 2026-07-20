Arriva la ‘svolta’ per lo sbarco di Italo in Germania. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera il contratto per l’acquisto di 26 treni alta velocità, con opzione per ulteriori 14, che saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania. L’accordo rappresenta un passo decisivo verso l’introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d’Europa.

I treni Siemens, modello Velaro Multi System, con velocità massima 320 km/h, saranno composti da 8 carrozze, 450 posti, 3 ambienti di viaggio (Club Executive, Prima Business e Smart), bistrot, connessione 5G e satellitare ultraveloce di Starlink.

“Intendiamo offrire ai passeggeri tedeschi una scelta più ampia, servizi più frequenti, prezzi equi e un servizio di alta qualità. A partire dai treni: la tecnologia di Siemens Mobility definisce lo standard e un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro riflette la profondità del nostro impegno in questo mercato - ha commentato Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo Holding -. A seguito della decisione della Bundesnetzagentur, ora siamo pronti ad affrontare i primi passi concreti per avviare i servizi nel 2028, dall’assunzione e formazione del personale allo sviluppo della struttura industriale, operativa e commerciale di questo nuovo capitolo dedicato alla Germania”.

L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende l'acquisto dei treni, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti (indotto compreso), nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. L'investimento comprende anche un contratto di assistenza della durata di 30 anni.

“Oggi si apre un capitolo importante per la mobilità ferroviaria europea. L’arrivo di Italo in Germania non è solo l’ingresso di un nuovo operatore, ma un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti, capace di superare le liberalizzazioni a macchia di leopardo che ancora frammentano l’Europa – dice Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo Holding -. Questo progetto nasce dall’unione tra l’esperienza di Italo, primo operatore privato sull’alta velocità che ha realizzato in Italia la prima grande liberalizzazione del settore ferroviario europeo e il grande potenziale della Germania: una rete ferroviaria strategica per l’intero continente, e un partner industriale come Siemens Mobility capace di realizzare treni di altissima qualità. Nascerà una nuova realtà aziendale radicata sul territorio tedesco che darà lavoro e opportunità a migliaia di professionisti tedeschi e che sono confidente genererà crescita del mercato, prezzi più equi e servizi migliori per i viaggiatori. È la dimostrazione che l’Europa, quando sceglie di aprirsi e di collaborare, sa creare valore condiviso”.

Dalla metà del 2028, la compagnia opererà lungo due corridoi principali: Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1.300 chilometri con un totale di 50 corse giornaliere.

“La decisione di Italo Holding rappresenta un grande segnale di fiducia nei confronti di Siemens Mobility e dei suoi Velaro, tra i treni ad alta velocità di maggior successo al mondo – conclude Michael Peter, ceo di Siemens Mobility -. Questo accordo di partnership a lungo termine, che riguarda i treni e 30 anni di assistenza completa, rappresenta un progetto di riferimento e un forte impegno a favore della creazione di valore industriale e dell’innovazione made in Germany”.