Italo, primo ok per l’ingresso in Germania

Gli sviluppi per l’ingresso di Italo sul mercato tedesco sembrano volgere al positivo. Come riporta ilsole24ore.com, l’Agenzia federale delle reti, l’autorità federale tedesca di regolazione, è favorevole ad aprire alla concorrenza nel settore del trasporto ferroviario passeggeri limitando lo spazio riservato a Deutsche Bahn sulle tratte più trafficate. Secondo il piano illustrato dal presidente dell’Autorità, Klaus Mueller, la controllata Db InfraGo, responsabile della gestione della rete ferroviaria, non potrà più assegnare a un unico operatore oltre il 60-75% della capacità disponibile sulle linee ad alta domanda.
L’obiettivo, spiega ancora il quotidiano, è garantire che almeno un concorrente della Db Fernverkehr, la divisione dell’alta velocità di Deutsche Bahn, possa operare sui corridoi più congestionati, come quelli che interessano gli snodi di Monaco di Baviera e Francoforte.
La misura agevolerebbe l’ingresso di nuovi operatori, tra cui l’italiana Italo e FlixTrain, che “finora hanno dovuto fare i conti con l’incertezza nell’assegnazione annuale delle tracce ferroviarie, un fattore che rende più difficili gli investimenti in nuovi treni. Resterà comunque invariato il sistema di assegnazione delle capacità della rete, che continuerà ad avere una validità annuale”.
Italo, attraverso una nota, “prende atto con soddisfazione del comunicato dell’Autorità di regolazione tedesca che invia un chiaro segnale sul fatto che la Germania è pronta ad accogliere una concorrenza autentica nel trasporto ferroviario ad alta velocità, a beneficio di tutti i passeggeri”.
Il piano di Italo per la Germania prevede un investimento di circa 3,6 miliardi di euro e l’acquisto di 30 convogli (più un’opzione per ulteriori 14 treni) dal costruttore Siemens. La compagnia italiana sarebbe interessata a operare lungo due corridoi: Monaco-Colonia-Dortmud; Monaco-Berlino-Amburgo.