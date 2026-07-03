Jamaica Tourist Board, Chevannes Barragan De Luyz è la nuova regional director per l’Europa Continentale

Chevannes Barragan De Luyz è la nuova regional director per l’Europa Continentale del Jamaica Tourist Board (JTB). La nomina è avvenuta in occasione della riorganizzazione dei vertici dell’ente. Barragan De Luyz sarà responsabile delle attività marketing della destinazione, delle relazioni con gli operatori turistici, delle partnership con le compagnie aeree e delle attività Pr nei principali mercati dell’Europa Continentale.

Con oltre 17 anni di esperienza maturata in diversi ruoli all’interno di Jamaica Tourist Board in Europa, Chevannes Barragan De Luyz vanta di una profonda conoscenza dei mercati e di un network consolidato con i professionisti del settore in tutta la regione. “Sono onorata di assumere questo nuovo incarico e di poter continuare a lavorare al fianco dei nostri preziosi partner in tutta l’Europa Continentale - ha commentato Barragan De Luyz dopo la nomina -. Insieme proseguiremo il percorso di valorizzazione della Giamaica come destinazione autentica, dinamica e accogliente, creando al contempo nuove opportunità di crescita per il settore turistico e ispirando un numero sempre maggiore di viaggiatori europei a scoprire tutto ciò che la nostra isola ha da offrire.”

In linea con questa strategia, Jamaica Tourist Board continuerà a investire nello sviluppo delle relazioni con tour operator, compagnie aeree, consulenti di viaggio, media e stakeholder del settore, attraverso iniziative di co-marketing, attività di formazione, campagne di comunicazione e promozione della destinazione, con l’obiettivo di rafforzarne la notorietà e stimolare la domanda nei principali mercati dell’Europa Continentale.