L’Africa subsahariana piace sempre di più

Un mercato enorme e in rapida espansione. Questo rappresenta il bacino africano per le compagnie aeree mondiali, e non solo, e l’Italia può giocare un ruolo chiave per la sua posizione geografica. Già lo scorso anno, solo su Roma, il traffico da e per l’Africa ha contato 1 milione 500 mila passeggeri, e nei primi 5 mesi del 2024 il flusso è in crescita del 40%.

Al momento è un traffico in prevalenza leisure, ma il business è sempre più richiesto. La crescita riguarda soprattutto alcune zone dell’Africa subsahariana. Lo dimostra ad esempio l’apertura del nuovo ufficio per il Commercio Estero aperto dalla Farnesina a Dakar.

La stabilità politica di molti di questi Paesi, come il Senegal, ha permesso la crescita anche commerciale della presenza italiana. “Ad oggi la nostra bilancia commerciale con il Senegal è di 400 milioni di euro, con il Ghana di circa 1 miliardo. Ma la nostra presenza e la nostra cooperazione stanno crescendo” dichiarano dalla Farnesina.