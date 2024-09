Oltre 15 milioni di arrivi totali e utili a quota 14 miliardi di dollari entro fine anno. L’Egitto non si accontenta di una stagione che sta andando anche oltre i risultati sperati e punta a chiudere l’anno con numeri ancora superiori a quelli del 2023.

Le cifre sono quelle snocciolate dal ceo di Egyptian Tourism Authority, Amr El-Kady, che indica in oltre 8 milioni il totale dei visitatori da gennaio a luglio, prospettando per la fine del 2024 di arrivare appunto a 15 milioni, rispetto ai 14,9 milioni dell’anno record 2023.

Entrate valutarie in aumento

Anche i ricavi continuano a crescere. Le ultime cifre, indicate dall’Authority e riportate da economymiddleeast.com, riguardano il primo semestre dell’anno: 6,6 miliardi di dollari, rispetto ai 6,3 miliardi dello stesso periodo del 2023. Il settore del travel è una delle principali fonti di valuta estera per l’Egitto, contribuendo per circa 12 punti percentuali al Pil e fornendo posti di lavoro a circa tre milioni di persone. Per questo il governo del Paese guarda lontano e alza ancora il tiro. Il prossimo obiettivo? Arrivare a 30 milioni di turisti entro il 2028.