L’India semplifica i visti turistici, nasce il Visitor Visa

Ampliare l’ambito dei visti turistici, semplificare le procedure di richiesta e introdurre condizioni di accesso più flessibili. Questo gli obiettivi della revisione del sistema dei visti decisa dal governo indiano, che ha sostituito il tradizionale visto turistico con una nuova categoria, il Visitor Visa. Il nuovo documento consente ai cittadini stranieri di coniugare i viaggi di piacere con una gamma più ampia di attività, tra cui incontri d’affari, consultazioni mediche, wellness retreat e corsi culturali.

Come annunciato dal Ministero dell’Interno dell’India, la riforma riduce le principali categorie di visto da 13 a nove e le sottocategorie da 49 a 23. Anche i moduli di domanda saranno notevolmente più snelli, con una riduzione del numero di campi da compilare compresa tra il 65% e il 70%.

Per i turisti, spiega TravelMole, il nuovo visto per visitatori si articola in due categorie: V-1 e V-2.

Il primo ha una validità di 30 giorni e consente ingressi multipli. Oltre alle classiche visite turistiche, copre incontri d’affari a breve termine, consultazioni mediche, wellness retreat, trattamenti medici di breve durata e corsi di lingue, musica, arte e artigianato indiani. Sono inclusi anche programmi di yoga di breve durata.

La categoria V-2 è, invece, pensata per soggiorni più lunghi, con opzioni di validità di uno, cinque o dieci anni, a seconda dei requisiti del richiedente. Include le attività consentite con il visto V-1, oltre all’alpinismo. È prevista inoltre una specifica tipologia di visto, valida sei mesi e con ingressi multipli, dedicata esclusivamente a chi si reca in India per praticare alpinismo.

Allo stato attuale l’India offre visti elettronici ai cittadini di 172 Paesi. Le autorità indiane stanno aggiornando la tecnologia a supporto del nuovo sistema, la cui implementazione è prevista entro la fine del 2026.