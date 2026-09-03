“Vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni compagnia di assicurazioni, tutti coloro che utilizzano ancora i principali aeroporti russi. I cieli russi stanno diventando assolutamente pericolosi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui suoi canali social.

La guerra psicologia tra russi e ucraini passa, dunque, anche dai collegamenti aerei civili; il messaggio è che gli attacchi ucraini con droni e missili contro obiettivi russi continueranno e, anzi, si intensificheranno e per questo, secondo Zelensky lo spazio aereo della Federazione va considerato “di fatto in chiusura”.

In realtà, fa notare Repubblica, le grandi compagnie dell’Ue, britanniche e statunitensi già non sorvolano più la Russia, ma il corridoio aereo resta utilizzato da svariati vettori cinesi che, in questo modo, raggiungono l’Europa, gli Usa e l’America Latina risparmiando tempo e carburante. Come scrive TravelDailyNews lo spazio aereo russo viene usato anche da Turchia, Emirati Arabi Uniti e altri Stati del Golfo, in particolare sulle rotte tra Europa, Medio Oriente e Asia.

Il ministro ucraino delle Infrastrutture, Mykola Kalashnyk, si è appellato a Juan Carlos Salazar, segretario generale dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), chiedendo all’organizzazione di lavorare per “il divieto totale” al sorvolo dei cieli russi, in capo agli aeromobili civili di tutto il mondo.

L’Ucraina sostiene che l’avvertimento mira a ridurre il rischio di incidenti involontari che potrebbero coinvolgere l’aviazione civile, ribadendo che gli aerei civili non sono di per sé obiettivi.

Intanto ieri le autorità aeronautiche russe hanno temporaneamente introdotto restrizioni in diversi aeroporti di Mosca come misura di sicurezza, in seguito di una serie di attacchi con droni. Secondo i dati di Flightradar24 citati da Reuters l’aeroporto internazionale di Mosca Sheremetyevo ha registrato 21 cancellazioni e 235 ritardi, mentre l’aeroporto di Vnukovo ha registrato 22 cancellazioni e 94 ritardi.