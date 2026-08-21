Sette Paesi Ue chiedono fondi a Bruxelles per contrastare la frenata al turismo dovuta ai conflitti

Un gruppo di sette Paesi Ue geograficamente vicini a Russia, Bielorussia ed Ucraina ha scritto a Bruxelles per destinare una parte dei fondi alle aziende del turismo, danneggiate dal conflitto.
Come riporta euronews.com si tratta di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia che nella lettera hanno illustrato come i loro settori turistici siano stati colpiti dagli “sviluppi geopolitici e dalle preoccupazioni in materia di sicurezza”
“Inoltre - si legge ancora nella lettera -, le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare una minore fiducia degli investitori, una maggiore incertezza operativa e un accesso limitato ai finanziamenti, proprio nel momento in cui i ricavi stagionali sono cruciali per la loro sostenibilità durante tutto l’anno”.
Le destinazioni chiedono di destinare al settore una parte dei fondi Quadro finanziario pluriennale da 2.000 miliardi di euro.
Remo Vangelista