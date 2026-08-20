Giochi del Mediterraneo: i numeri del business

Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospita la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, con 4.000 atleti di 26 Paesi, 33 discipline, 3.000 volontari e 600 giornalisti accreditati. Oltre 100mila i biglietti venduti.

Secondo il Ministero del Turismo, national partner dell’evento, la saturazione delle strutture pugliesi sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, 6,9 punti in più sul 2025, mentre Taranto registra il tutto esaurito e ricorre a due navi-hotel. “I grandi eventi sono volani di flussi e valorizzano territori, cultura ed enogastronomia”, afferma il ministro Mazzi.

Il turismo sportivo vale oltre 12 miliardi di euro e genera 42 milioni di presenze. Nei primi sei mesi del 2026 gli arrivi in Puglia sono saliti del 7,6% e le presenze del 7,7%; a luglio gli incrementi pari al 5,9% e al 6%. Il piano dei Giochi interessa anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni diffuse 45 impianti in 21 comuni, con investimenti per ben 300 milioni di euro.