La catena Blue Diamond Resorts lascia Cuba

La catena alberghiera canadese Blue Diamond Resorts ha annunciato la cessazione immediata delle proprie attività a Cuba, dove amministrava 62 hotel nei principali poli turistici dell'isola caraibica.

La decisione, comunicata alle agenzie di viaggi partner, rappresenta uno dei più significativi disimpegni stranieri dal settore turistico cubano negli ultimi anni.

In una nota, la società ha attribuito la scelta al perdurare delle difficoltà operative e al deterioramento delle condizioni di mercato come la riduzione dei collegamenti aerei, la carenza di carburante, elettricità, acqua e forniture essenziali, oltre ai problemi logistici e infrastrutturali che colpiscono il comparto turistico.