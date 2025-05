La Germania investe in sostenibilità, le nuove proposte

Germania e sostenibilità sono ormai sinonimi per gli italiani. Seconda destinazione naturalistica in Europa nelle preferenze dei viaggiatori UE, il Paese può oggi contare su ben 24 regioni certificate “TourCert”. Fra le più popolari, oltre all’immancabile Foresta Nera, il Saarland e l’Ostseefjord Schlei nell’area baltica. Da maggio è però disponibile anche il nuovo circuito mountain bike “TransBayerWald”, tracciato in Baviera e adatto a tutti, in alternativa al tree-hiking nel Parco Nazionale di Hainlich o all’esplorazione in canoa dei remoti laghi dell’Uckermark, al confine con la Polonia.

“Per soddisfare la crescente domanda del pubblico più giovane - spiega Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale germanico per il turismo - è stata effettuata una mappatura di oltre 1.300 alloggi sostenibili in tutta la Germania, che vanno dalla possibilità di dormire in case sugli alberi nell’Assia alle 18 piazzole per tende nella oasi dell’Eifel, sino alle houseboat disponibili su oltre 700 km di vie navigabili”. In occasione dei 50 anni della Strada delle Fiabe, adulti e famiglie sono invece invitati a percorrerne i 600 km da Buxtehude (Bassa Sassonia) ad Hanau (Assia), omaggiando al contempo i 240 anni del grande scrittore Jackob Grimm grazie alle inizative del “Festival dei Fratelli Grimm” (in calendario ad Hanau sino al 27 luglio).