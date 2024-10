La Giamaica punta sulla promozione: piano da 6,3 milioni di dollari

Maxi investimento per la promozione turistica in Giamaica. Il Paese si appresta a destinare 6,3 milioni di dollari a iniziative di marketing. Si tratta del budget più alto che il Governo abbia mai destinato alla promozione.

L’annuncio è arrivato nel corso della 63esima Assemblea generale annuale della Jamaica Hotel and Tourist Association dal ministro del Turismo Edmund Bartlett.

A motivare l’impegno, ha spiegato il ministro - riporta travelpulse.com -, “la crescente ondata di viaggiatori”. Secondo Bartlett il Paese dovrà perciò essere in grado di interpretare la domanda e di offrire un servizio superiore per rimanere competitivo.

“Il problema - ha spiegato - è da dove arriveranno questi viaggiatori e dove andranno. La nostra sfida è essere capaci di trarre vantaggio da questo crescente movimento”.

Nuovi collegamenti

Bartlett ha, inoltre, annunciato un piano per potenziare i collegamenti aerei dal Sud America. Si partirà già il 1° dicembre con i nuovi voli di Latam dal Perù. Ma sono in corso trattative anche con Azul Airlines per introdurre voli da Belem, Brasile; e con Avianca per collegare altre regioni del Sud America, tra cui la Colombia.

Tra le altre operazioni in programma, una campagna di marketing in India, economia molto promettente sul piano turistico; e azioni di promozione mirate rivolte ai mercati dell’Europa orientale e dell’area Schengen.