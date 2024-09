Giamaica, dall’inizio dell’anno 3 milioni di visitatori e guadagni per 3 miliardi di dollari

“Sulla base dei dati preliminari, dall’inizio del 2024 abbiamo accolto circa 3 milioni di visitatori, guadagnando circa 3 miliardi di dollari”. Questi i numeri snocciolati dal ministro del Turismo della Giamaica, Edmund Bartlett, in occasione della Tourism Awareness Week 2024.

Un bilancio più che positivo, considerando che l’isola ha chiuso la stagione 2023 registrando 4,29 milioni di visitatori e 4,38 miliardi di dollari di guadagni. “Nonostante diversi ostacoli, come gli avvisi emanati dagli Usa e l’uragano Beryl - ha continuato il ministro, riporta traveldailynews.com -, siamo leggermente in vantaggio rispetto alle prestazioni dell’anno scorso e restiamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di 5 milioni di visitatori e 5 miliardi di dollari di guadagni entro il 2025”.