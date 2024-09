Il ministro del Turismo, Edmund Bartlett, ha anticipato le prime stime relative ai flussi turistici del 2024 in Giamaica. Secondo i dati raccolti, il Paese ha accolto poco più di 2 milioni di visitatori in sosta e circa 3 milioni di visitatori totali, compresi gli arrivi delle crociere, tra il 1 gennaio e il 14 settembre di quest’anno.

Come riporta TravelDailyNews, il ministro ha commentato positivamente il dato: “ Superare i 2 milioni di arrivi con scalo e accogliere circa 3 milioni di visitatori totali dall’inizio del 2024 è un risultato notevole per la Giamaica. Inoltre, il settore turistico ha guadagnato circa 2,97 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno. Nonostante le sfide relative ai warning emessi dagli Stati Uniti, all’uragano Beryl e alla difficoltà in relazione al trasporto aereo, siamo leggermente più avanti rispetto ai numeri dell’anno scorso, il che dimostra la ripresa e la crescita del settore turistico”.

Il ministro ha inoltre sottolineato come l’incremento dei collegamenti aerei dai mercati nuovi ed emergenti resti una componente fondamentale della strategia ‘Blue Ocean’ del Ministero, mentre il team lavora per migliorare la competitività e rafforzare le relazioni con i vettori e i partner interessati, in particolare nel continente sudamericano.

“Guardando al futuro, sostenibilità e resilienza restano in prima linea nell’agenda turistica della Giamaica. Il G20 fornisce in questo senso un’eccellente piattaforma per sostenere questi principi a livello internazionale e per promuovere un cambiamento positivo nell’industria turistica globale”.