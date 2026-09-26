La Repubblica Dominicana annuncia un piano marketing con Ita rivolto al trade

Il nuovo diretto di Ita Airways Roma Fiumicino-Santo Domingo offre al trade italiano una nuova porta d’ingresso sulla Repubblica Dominicana. Il volo partirà il 30 novembre 2026 e raddoppierà dal 14 dicembre al 31 marzo 2027. “Per il nostro Ministero del Turismo è un onore accogliere una compagnia italiana nella capitale. Stiamo lavorando con Ita Airways a un piano di marketing per far conoscere la rotta e sostenere le vendite”, ha dichiarato Neyda García Castillo, direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia.

La strategia presenta Santo Domingo come meta culturale e gastronomica e snodo per esplorare l’isola. “Agenzie e tour operator avranno una connettività più semplice, tempi di viaggio più agevoli e aeromobili confortevoli. Siamo fiduciosi di raggiungere numeri elevati”. García Castillo invita il mercato ad abbinare alla capitale Samaná e le località balneari. Il collegamento amplia anche le proposte dinamiche e i tour combinati. Una spinta per il mercato invernale.