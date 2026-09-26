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La Repubblica Dominicana annuncia un piano marketing con Ita rivolto al trade

La Repubblica Dominicana annuncia un piano marketing con Ita rivolto al trade
Neyda García Castillo, direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia

Il nuovo diretto di Ita Airways Roma Fiumicino-Santo Domingo offre al trade italiano una nuova porta d’ingresso sulla Repubblica Dominicana. Il volo partirà il 30 novembre 2026 e raddoppierà dal 14 dicembre al 31 marzo 2027. “Per il nostro Ministero del Turismo è un onore accogliere una compagnia italiana nella capitale. Stiamo lavorando con Ita Airways a un piano di marketing per far conoscere la rotta e sostenere le vendite”, ha dichiarato Neyda García Castillo, direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia.

La strategia presenta Santo Domingo come meta culturale e gastronomica e snodo per esplorare l’isola. “Agenzie e tour operator avranno una connettività più semplice, tempi di viaggio più agevoli e aeromobili confortevoli. Siamo fiduciosi di raggiungere numeri elevati”. García Castillo invita il mercato ad abbinare alla capitale Samaná e le località balneari. Il collegamento amplia anche le proposte dinamiche e i tour combinati. Una spinta per il mercato invernale.

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