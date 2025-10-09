La Thailandia verso quota 295mila arrivi dall’Italia

Accoglienza, ricchezza di patrimonio culturale e attrazioni naturalistiche, wellness e gastronomia, sicurezza e ottimo rapporto qualità - prezzo: queste le caratteristiche che hanno consentito alla Thailandia di scalare la classifica delle mete preferite dagli italiani. Tra i plus anche.le connessioni dirette da Milano e, presto, anche da Roma con Thai Airways.

“Se consideriamo il range da gennaio a settembre 2025 - afferma Sandro Botticelli, marketing manager Ente del Turismo Thailandese -, registriamo più di 280 mila arrivi italiani, un balzo di arrivi a +20% sul 2024 e +10% sul 2019. Il picco massimo di 43 mila presenze ad agosto conferma la versatilità e diversificazione del prodotto, vendibile tutto l’anno, anche nella stagione delle piogge, ormai non più continuativa” Le previsioni sul fine anno proiettano a 295mila e +15% gli arrivi italiani.