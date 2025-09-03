Le Ferrovie Svizzere puntano all’espansione: Londra nel mirino

Non accadrà “domani”, ci tiene a precisare, ma l’obiettivo è quello: portare le Ferrovie Svizzere ad attraversare la Manica e arrivare a Londra.

Nella lunga intervista a travelmole.com il ceo delle Ferrovie Federali Svizzere Vincent Ducrot racconta i piani di espansione. E inserisce l’operatore nella lista di player pronti a conquistare l’Europa.

“Londra è una delle principali destinazioni dalla Svizzera - spiega, attrae molte persone. E dobbiamo essere presenti nei mercati in cui le persone viaggiano. Quindi l’equazione è semplice: c’è abbastanza domanda per rendere redditizia una tratta Svizzera-Londra”.

Tuttavia l’approdo nel Regno Unito non sarà rapido: bisognerà attendere le giuste condizioni.

Ma non solo: le Ferrovie Svizzere intendono investire anche sull’Alta velocità e sui treni notturni. Sfida, quest’ultima, che deve fare i conti con la redditività, dal momento che i vagoni letto hanno per forza di cose una capienza minore.