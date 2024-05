Lisbona, boom di nomadi digitali e turisti: prezzi delle case alle stelle

Nomadi digitali, turisti, ma anche imprenditori. È la nuova vita di Lisbona, passata dalla crisi più nera, nel 2011, a una fase di crescita legata soprattutto ai nuovi business, alle criptovalute, allo sviluppo di un’economia giovane, internazionale e legata soprattutto al tech.

Una crescita che ha modificato profondamente la città, un tempo conosciuta come una capitale malinconica e compassata e oggi invece in fermento, meta prediletta dai cosiddetti nomadi digitali ma non solo. Esplode il turismo e gli arrivi, anche dall’Italia, sono in forte aumento, si legge sul Corriere della Sera.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’aumento dei costi delle case. Fra maggiori richieste, ristrutturazioni e crescita delle case in affitto breve, i costi degli affitti sono lievitati oltremisura e il prezzo al metro quadrato per comprare un alloggio è balzato a 5.800 euro, più che a Milano.

Il governo precedente ha cercato di porre rimedio, arginando la facilità di ottenere visti e costruendo nuovi stabili da mettere in affitto a prezzi calmierati, ma la crescita economica della capitale sembra inarrestabile, e con essa il caro prezzi. Un equilibrio difficile da raggiungere.