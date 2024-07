Le Maldive credono nel turismo e per tale ragione, come annunciato dal Ministro del Turismo Ibrahim Faisal, aumenta il budget destinato al marketing di questo settore. Venticinque milioni di dollari, è questa la cifra che il Governo investirà per promuovere la travel industry, che - come ha sottolineato il ministro - finora è stata ‘vittima’ di una disparità di trattamento tra le entrate generate e il budget a essa conferitole. Oggi, una delle necessità è raggiungere mercati per troppo tempo trascurati come Russia e Cina, nonché raccontare al meglio le novità come, per esempio, l’apertura dell’aeroporto internazionale di Velana e il via alle operazioni da parte del vettore nazionale maldiviano. Quest’ultimo, grazie a una flotta composta da aeromobili di grandi dimensioni, consentirà la movimentazione soprattutto dei flussi europei. Da qui, infine, come riporta travelandtourworld.it, una stima quanto mai plausibile di 2,2 milioni di visitatori totali entro la fine del 2024.